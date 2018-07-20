Taha Akyol: OHAL’i hukuken kaldırıp OHAL yetkilerini 3 yıl sürdürmek, Anayasa’ya aykırıdır

OHAL nihayet kaldırıldı, buna elbette sevinmek lazım fakat OHAL’in geniş mağduriyetlere yol açmış bazı uygulamaları şimdi olağan kanunla devam ettirilecek.

Anayasa’ya aykırı bulduğum en önemli husus, “3 yıl süreyle” denilerek kamu kurumlarında, yargıda ve üniversitede personelin işine son vermenin aynen devam edecek olmasıdır.

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Aynen yani yargı kararı olmadan, hatta “delil” bile aranmadan, tıpkı OHAL’de olduğu gibi işten atmalar yapılabilecek.

Hem OHAL’i hukuken kaldırmak, hem bu OHAL yetkilerini “3 yıl” sürdürmek, Anayasa’ya aykırıdır.

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OHAL olmadan gözaltı sürelerini uzatmak, bürokratları, yargıçları, akademisyenleri işten atmak Anayasa’ya aykırıdır.

Yine hâkim kararı olmadan “üç yıl süreyle” eşlerin ve çocukların pasaportlarına el konulması, iletişimlerinin izlenmesi “suçların şahsiliği” ilkesine aykırıdır.

Taha Akyol’un yazısı