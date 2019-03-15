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Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Nefret ve kutuplaşma söylemini artık bırakmak gerekmiyor mu?

Bütün siyasi tarihimizi bitmez tükenmez kavgalarla dolduran ve bu yüzden siyasi kültürümüzün rasyonelleşmesini, hukukun üstün değer haline gelmesini engelleyen bu nefret ve kutuplaşma söylemini artık bırakmak gerekmiyor mu?

21. Yüzyıldayız, değil mi?

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Yıllardan beri ve bugünkü krizden çıkmak için “Türkiye güvenli limandır, gelin yatırım yapın” demiyor muyuz?!

Ülkenin yarısının vatanseverleri, öbür yarının hainleri desteklediği, “beka” derdine düşmüş bir ülke görüntüsü vererek bu olur mu?

Zamanımızdaki husumet ve ideolojik kutuplaşmanın ne kadar zarar verdiğini ileride tarihçilerin yazmasını beklemeden, bugün sakin bir dile, rasyonel davranışlara, uzlaşmaya açık tavırlara dönmemiz gerekmiyor mu?

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Dağ gibi yığılan sorunlarımızı soğukkanlılıkla, akılla, müzakere ile, uzlaşmaların vereceği mutabakat gücüyle çözmekten başka yolumuz var mı?

Taha Akyol’un yazısı

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