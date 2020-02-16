Taha Akyol: ‘Milliyetçilik’ dendiğinde siyaset dünyasında akla gelen isimlerin hiçbiri yabancı sermaye karşıtı olmamıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Pakistan’da şöyle konuştu:

“Biz ‘yabancı yatırım’ yerine ‘uluslararası yatırım’ demeyi tercih ediyoruz. Çünkü bizim anlayışımıza göre sermayenin milliyeti yoktur, dolayısıyla sermaye milliyetçiliği yapmak da doğru bir yaklaşım değildir.”

Reklam

Bu konuda Devlet Bahçeli nasıl düşünür bilmem…

Merhum Türkeş dahil, milliyetçilik denildiğinde siyaset ve düşünce dünyasında akla gelen isimlerin de hiçbiri yabancı sermaye karşıtı olmamıştır.

Milliyetçiliği ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmesinde görmek lazım.

Reklam

Sol Kemalizmin 1960’lar ve 70’lerdeki yabancı sermaye düşmanlığı da Atatürk’ün fikirlerini değil, o yıllardaki “Üçüncü Dünya solculuğunu” yansıtıyordu.

Taha Akyol’un yazısı