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Yaramazlara biraz batar!

   
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Taha Akyol: Milli Mücadele’yi küçümsemek bilgisizlik değildir, en hafif deyişle körlüktür

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O kişinin dediği gibi eğer Yunan kazansaydı, haritada siyah renkle mateme bürünmüş olan yerlerin çok büyük bölümünde bugün Yunan bayrağı dalgalanacaktı!

 

Hangi akıl, hangi vicdan, hangi fikir namusu, eğer bu topraklara ve bu bayrağa sadakat duyuyorsa, “Keşke Yunan galip gelseydi” diyebilir?!

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Zaferden sonra rejim konusunda yollarının ayrılması başka bir konudur ve değişik açılardan bakılabilir.

Milli Mücadele’de hepsi hayatlarını ve dehalarını ortaya koyarak, canlarını dişlerine takarak, 350 bin kilometrekareye düşmüş bir Anadolu parçasından bize hür ve bağımsız 780 bin kilometrekarelik bir vatan bıraktılar.

Milli Mücadele’yi küçümsemek bilgisizlik değildir, en hafif deyişle körlüktür.

Taha Akyol’un yazısı


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