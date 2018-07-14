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Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Merkez Bankası’nın bağımsız olduğuna içeride ve dışarıda güven sağlanmalı

 

(…) halka hesap verenler politikacılardır (…) merkez bankaları halka hesap vermek yani seçimleri kazanmak gibi bir duygunun baskısı olmadan ekonomi ilminin verileriyle hareket etsinler diye bağımsızdırlar.

Uzun tecrübeler göstermiştir ki, siyasette önümüzdeki seçimleri kazanma duygusu çok güçlüdür. Halbuki fiyat istikrarı, enflasyon, döviz falan uzun yılları etkileyecek hayati önemde konulardır.

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Onun için bu yetki bağımsız merkez bankalarına bırakılmıştır.

Türkiye’de Merkez Bankası’nın bağımsızlığının yedi yıldır tartışılıyor olması, fiyat istikrarı konusunun ne kadar uzun vadeli olduğunu gösteriyor. Merkez Bankası’nın mutlaka bağımsız olması gerektiğini de kanıtlıyor.

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Bu konudaki tereddütler mutlaka giderilmeli, Merkez Bankası’nın bağımsız olduğuna içeride ve dışarıda güven sağlanmalıdır.

Taha Akyol’un yazısı

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