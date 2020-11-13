Taha Akyol: Meğer ekonomimiz ‘acı reçete’ gerektiren bir durumdaymış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen şubatta “ekonomik tuzağı bozduk, ekonomimiz yeniden yükselişe geçti” diye müjdelemişti. (16 Şubat 2020)

İki ay önce “Türkiye şu an ekonomide pik yapıyor” diye konuşmuştu. (12 Eylül 2020)

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Hatta üç gün önce, 10 Kasım konuşmasında “dünyanın ilk 10’una girmeyi başaracağız” demişti.

Meğer ekonomimiz ‘acı reçete’ gerektiren bir durumdaymış!

Belli ki o sözler siyasi propagandaydı.

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Ekonomide sorunlar ortaya çıkarken zamanında tedbirler almak yerine siyasi propagandaya önem verilmiş, neticede milli gelirimiz erimiş, TL büyük değer kaybetmiştir.

Dövizi frenlemek için 120 milyar dolar boşu boşuna heba edilmiştir.

Artık yeni dönemde kemer sıkacağız ve yabancı sermaye getirmenin yolunu bulacağız. Erdoğan’ın deyişiyle:

“Enflasyona ve cari açığa yol açmayan, ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan uluslararası yatırımlarla finanse edilen bir büyüme!”

Çok doğru, fakat acı bir reçete!

Taha Akyol’un yazısı