Taha Akyol: Maske fiyaskosu siyaseten tekelci yönetimin başarısızlık örneği

Virüsle mücadelede Türkiye elbette başarılı bir aşamada… Bu başarının sebepleri; kökleri derinlere inen modern tıp öğrenimidir, elbette Ak Parti iktidarında gelişmesini sürdüren sağlık teşkilatımızdır ve… Bilim Kurulu ile Sağlık Bakanı Koca’nın politize olmaktan uzak, kapsayıcı ve rasyonel kriz yönetimidir.

Bu gerçek, kamu hizmetlerinde iş bölümünün, politize olmaktan uzak durmanın, rasyonel ve kapsayıcı davranmanın ne kadar önemli olduğuna bir örnektir.

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Maske fiyaskosu ise politize, siyaseten tekelci ve dışlayıcı bir yönetimin başarısızlık örneğidir.

Taha Akyol’un yazısı

