Taha Akyol: Maske dağıtımında bile belediyeler devre dışı bırakıldı!

Sağlık çalışanları hakkındaki olumlu bir kanunun Meclis’te beş partinin oylarıyla yasalaşması gösteriyor ki, bazı hayati konularda birleşebilir, el ele verebiliriz.

Öyleyse, iktidar virüsle mücadelede niye belediyeleri dışlıyor?!

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Kırk yıllık aşevlerini niye kapatıyor?

Bazı vatandaşlar krizle mücadeleye yardımlarını merkezi idare üzerinden yapmak istiyorlarsa yapsınlar, bu teşvik de edilmeli, ediliyor zaten.

Peki bazı vatandaşlar virüsle mücadeleye yardımlarını belediyeler üzerinden yapmak istiyorlarsa, iktidar niye buna engel oluyor? Niye hesaplarını bloke ediyor?

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Aksine, particilik ayrımı yapmadan el ele çalışmak gerekmez mi?

Efendim kanun ‘belediyeler valilerden izin almalı’ diyormuş… Öyleyse verin o izni!

Maske dağıtımında bile belediyeler devre dışı bırakıldı!

Besbelli: Virüsle mücadelede seçmenler sadece ‘biz’i görsün! Farklı partilerin yönettiği belediyeler olabildiğince göze çarpmasın!

Taha Akyol’un yazısı