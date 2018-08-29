Taha Akyol: Macron’un bu sözleri Türkiye’yi Batı’dan Doğu’ya itecek nitelikte

Fransa Cumhurbaşkanı Macron iki gün önceki açıklamasında “Bugün Türkiye‘nin Atatürk Türkiye’si olmadığını… Avrupa karşıtı gözüken pan-İslamcı gündemini her gün yeniden teyit ettiğini” ve bu sebeple AB üyesi olamayacağını söyledi; “Rusya ve Türkiye Avrupa’nın stratejik ortağıdır” diye bir tanım geliştirdi!

Macron’un bu sözleri Türkiye’yi Batı’dan Doğu’ya itecek nitelikte sözlerdir.

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Bu açıdan Macron, Trump’ın yanlışını taklit ediyor.

Fransa, Türkiye’nin Avrupa’da aydınlar ve medya tarafından “Avrupalı Türkiye” diye alkışlandığı dönemlerde de Türkiye’nin AB üyeliğine karşıydı.

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Sarkozy gibi düşük kaliteli bir başkanın seçim sloganı Türkiye karşıtlığıydı.

Türkiye’nin üyeliğine karşı çıkabilirler tabii… Zaten tam üyelik uzak bir hedef olduğu gibi ancak bütün üye devletlerin oybirliğiyle kabulüne bağlıdır; Fransa “Hayır” dediğinde Türkiye üye olamaz.

Ama “üyelik müzakereleri”nin sürmesi ve şartlarının yerine getirilmesi 2010’lara kadar Türkiye’ye iktisaden olduğu gibi hukuk ve demokrasi açısından da çok fayda sağlamış; Avrupa da bundan çok yararlanmıştı.

Taha Akyol’un yazısı