Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Kavala’nın tahliyesi hatanın düzeltilmesi mi olur, ‘Dün tutuklattı, bugün bıraktırdı’ diye mi yorumlanır?

Ve CB Erdoğan “ekonomide ve hukukta reform döneminin başladığını” ilan etti. Piyasa ekonomisinin ve hukukun kavramlarını duymaya başladık.

Adalet Bakanı Gül yargının “kimseden talimat almaması” gerektiğini söyledi. 

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İktidar böyle sinyaller verir de “yürütmeyle uyumlu” HSK durur mu? Üç yıldır ağır hukuk ihlallerine göz yuman HSK Osman Kavala dosyasını isteyiverdi. (…)

Osman Kavala gibi uluslararası camiada büyük ilgi gören ve tutuklanması da Türkiye’deki hukuk ihlallerinin simgesi haline gelmiş bulunan bir isim tahliye edilirse, bu, elbette büyük yankılar yaratır, olumlu karşılanır. 

Kavala’nın artık sürdürülemez hale gelen tutukluluğuna HSK’nın müdahalesiyle son verilmesi “hatanın düzeltilmesi” mi olur, yoksa siyaseten “dün tutuklattı, bugün bıraktırdı” diye mi yorumlanır?

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Taha Akyol’un yazısı

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