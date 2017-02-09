Taha Akyol: Kaboğlu ve benzerleri; FETÖ veya başka bir yasadışı örgüt elemanı olabilir mi?!

OHAL şartlarında kanıta bakılmadığı gibi yargı yolu da kapalı. AYM de eski içtihadını değiştirdi, bu hukuki denetimsizliği onayladı.

İşte Kaboğlu ve benzerleri; FETÖ veya başka bir yasadışı örgüt elemanı olabilir mi?!

Öyle olsa zaten cezai soruşturma açılırdı.

Hukuk düzeninde ‘devletin veya halkın bir bölümünün olumsuz ya da yanlış bulduğu, onları rahatsız eden haber ve düşünceleri’ bildiri olarak veya gazetelerde yayımlamak suç da olamaz, üniversiteden atılma gerekçesi de olamaz.

Ama muhafazakâr basın da yazıyor, böyle pek çok mağdur var.

Gazeteciler aylarca hapiste; hâlâ iddianameleri yazılmadı, mahkeme huzuruna çıkarılmadılar.

Türkiye mutlaka güçlü olmalıdır. Bunun yolu daha fazla tutuklama, daha fazla görevden atma değil, daha fazla hukuktur. Suçluların iadesini de kolaylaştırır.

Taha Akyol’un yazısı