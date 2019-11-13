Taha Akyol: İmparatorluk özleminin hamasetten başka bir anlamı olabilir mi?

Osmanlı kültür mirası ve bıraktığı maarif, yargı, meclis, ordu gibi kurumlar elbette çok büyük değere sahiptir ama içinde bulunduğumuz çağda imparatorluk özleminin hamasetten başka bir anlamı olabilir mi?

Milli Mücadele’den sonra kurulan devletin ‘milli devlet’ (ulus devlet) olması hem tarihin getirdiği bir zorunluluk, hem rasyonel bir tercihti. Ateşlerin yangınların içinden çıkarak yeni devleti kurarken maalesef aşırılıklar, ağır ızdıraplar ve şiddetli travmalar oldu.

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Bunu konuşalım fakat bu, Mustafa Kemal’in ve muvafık, muhalif arkadaşlarının ‘ulus devlet’ tercihinin doğru olduğu gerçeğini değiştirmez.

Taha Akyol’un yazısı