Taha Akyol: İktidarın ilk iki dönemindeki Batı yönelişli politikalar ‘milli bağımsızlığa’ aykırı mıydı?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın CNN Türk’te Ahmet Hakan’a söylediklerini AA’nın bülteninde okudum. Şöyle diyor:

“Bu bir milli bağımsızlık mücadelesi. Ekonomik anlamda bir milli bağımsızlık modeli ortaya koyduk. İki senedir kıyamet bunun için kopuyor.”

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İktidarının kabaca o ilk iki dönemindeki Batı-yönelişli politikalar ‘milli bağımsızlığa’ aykırı mıydı yoksa?!

Hayır, üstelik dolar da faiz ve enflasyon da bugünkünden çok iyi durumda.

…

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Bugün bu noktada yatırım veya ehven kredi olarak önemli bir sermaye girişini sağlamak daha zor olsa gerek.

Bu tabloyu “milli bağımsızlık mücadelesi” diye etiketleyerek düzeltebilir miyiz?!

Türkiye’nin hamasi ‘yeni model’e değil, gerçek reformlara, esaslı düzeltmelere ihtiyacı var.

Taha Akyol’un yazısı