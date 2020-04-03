Taha Akyol: İktidarın amacı dayanışma olsa valiler belediyelere izin verirdi

Felaket dönemlerinde belediyelerin yardım kampanyası açmasına yetki veren bir kanun maddesi yok. Ama Cumhurbaşkanının yardım kampanyası açmasına yetki veren bir kanun maddesi de yok! Her ikisi için de bu yetki, görevlerinin içinde ‘mündemiç’tir, hukuka uygundur.



Belediye hukuken ‘kamu kurumu’ bile değildir, anayasayla düzenlenmiş ‘kamu idaresi’dir. Anayasada merkezi yönetim de belediyeler de ‘idare’ başlığı altında düzenlenmiştir.

Kaldı ki, iktidar amacının parti siyaseti değil, ‘dayanışma’ olduğunu göstermek istiyorsa bu çok kolaydır: Belediyelerin kampanyalarına valiler izin verir, sorun biter…

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Fakat amaç bu olmadığı için belediyelerin yardım kampanyasını yasakladılar.

Taha Akyol’un yazısı