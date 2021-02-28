Taha Akyol: İktidar blokunun çok önemli bir çabası da bir yolunu bularak İYİ Parti’yi ‘halletmek’

ktidar Bloku kendi tabanı eridikçe, yeni taktikler deniyor. Seçim Kanunu değiştirerek yeni partilerin seçimlere girmesini engellemek gibi… Seçim çevrelerini daraltıp küçük partilerin temsilini kısıtlamak gibi… Meclis’te grup kurma sayısını epey yukarıya çekmek gibi…

Fakat bunlar MHP’ye de zarar verecek niteliktedir, MHP’nin ikna edilmesi zordur.

Reklam

Zaten seçim sistemiyle oynayarak, seçim sonuçlarının Meclis’e farklı yansıtma çabaları her zaman geri tepmiştir.

İktidar blokunun çok önemli bir çabası da bir yolunu bularak İYİ Parti’yi ‘halletmek’tir.

Taha Akyol’un yazısı