Taha Akyol: İdlib’den bahsedilmesi Menbiç’in ertelenmesi anlamına mı geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Afrin, İdlib’i çözeceğiz” diye konuştu. (8 Aralık)

Terör uzmanı Mete Yarar da Afrin’de yaptığı gözlemlere dayanarak, “Herkesin beklediğinin aksine bir sonraki hedef İdlib olacak” diye yazdı. (Karar, 9 Şubat)

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İdlib’de yaklaşık 4 milyon insan yaşıyor, muhaliflerin en güçlü olduğu bölge. Astana uzlaşmasına göre “çatışmasızlık” bölgelerinin en büyüğü…

Ama çatışma sürüyor, Rus uçaklarının desteğiyle Esad güçleri doğudan batıya doğru İdlib sahasında muhalifleri bombalayarak ilerliyor.

Bir ayda İdlib’in üçte biri Esad kontrolüne geçti. Büyük endişe İdlib’deki 4 milyon nüfustan bir bölümünün Hatay’a gelmesidir! Bunu önlemek için Türkiye’nin İdlib’de harekât yapmasını Rusya ve Esad nasıl karşılar?

Bu diplomasinin çözmesi gereken bir sorundur.

Afrin kent merkezinde YPG varlığı devam ederken, Türkiye İdlib’e girer mi? Bu da kurmayların planlayacağı bir konudur. Afrin’den sonra İdlib’den bahsedilmesi Menbiç’in ertelenmesi anlamına mı geliyor?

Taha Akyol’un yazısı