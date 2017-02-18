Taha Akyol: ‘İç savaş çıkar’ gibi laflar edilmesi ancak cinnet ifadesi olabilir

Referandumda nihayet bir anayasal belgeye evet veya hayır diyeceğiz. Bu vatanseverlerle vatan hainleri, dindarlarla dinsizler, milliyetçilerle milliyetsizler arasında bir yarış değildir.

Referandum için evet propagandası yaparken “ülkeyi 90 yıl sonra geri alacağız” yahut “iç savaş çıkar” gibi laflar edilmesi ancak cinnet ifadesi olabilir.

AK Parti’nin bunlara tepki göstermesi iyi oldu.

Önemle hatırlatayım ki, saltanat Meclis’te sadece inkılapçıların değil, muhafazakârların ve sarıklı hocaların da verdikleri oylarla kaldırılmıştı.

Sultanlık yoksa rejimin niteliği Cumhuriyet’tir ve öyle devam edecektir.

Referandumun konusu, devlet yönetimiyle ilgili erklerin nasıl kullanılacağıyla ilgilidir.

İnsanlar sağcı, solcu, milliyetçi, muhafazakâr, dindar, seküler olabilir; ayrı konudur ve çoğulculuktur.

Referandumda bu kavramlara değil, önerilen modele evet veya hayır denilecek.

Taha Akyol’un yazısı