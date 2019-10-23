Taha Akyol: İBB’nin gar ihalesinden elenmesinin sebebi ihalenin niteliğini anlatmaya yeter

İstanbul’da Haydarpaşa ve Sirkeci garlarındaki depo alanları, ‘ticari faaliyette kullanılmamak’ ve ‘kültür sanat faaliyetlerinde’ kullanılmak şartıyla ihaleye çıkarıldı.

Dört şirket talip oldu, ikisi çekildi. Geriye kaldı iki şirket: Biri iktidara bir hayli yakın olan taze bir şirket… Öbürü İBB’nin konsorsiyumu.

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Sonunda, İBB’nin ihaleyi kaybettiği açıklandı. Kaybetmesinin sebeplerinden biri neydi, biliyor musunuz?

İBB, ihaleye verdiği teklifte ‘müşterek ve müteselsil sorumluluk‘ terimini kullanmayıp bunun yerine TDK sözlüğündeki karşılığı olan ‘ortaklaşa ve birlikte’ terimini kullanmış; İBB’nin elenmesinin sebeplerinden bu!

Tek başına bu bile, ihalenin niteliğini anlatmaya yeter!

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Taha Akyol’un yazısı