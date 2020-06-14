Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Hukuk devleti ölçülerinde ağır sorunlar var

Saygın ceza hukukçularımızdan Sayın Prof. İzzet Özgenç de şöyle söylüyor:

“Ülkemizde, hukukun dışına çıkılma yönünde hızlı bir süreç yaşanmaktadır…” (19 Nisan 2020)

Reklam

Böyle değerli birçok hukukçunun aynı nitelikte çok sayıda açıklama ve uyarıları var. Türkiye elbette hukuksuz bir devlet değil ama hukuk devleti ölçülerinde ağır sorunları var. 

Siyaset görmelidir ki, sorunlar “daha çok güç”le değil, daha çok hukukla, evrensel düzeyde özgürlüklerle ve yargı bağımsızlığıyla çözülebilir.

Gelişmiş ve itibarlı bir ülke olmanın başka yolu yok.

Taha Akyol’un yazısı

SON HABERLER

CHP Genel Merkezi’nde bir kişide ‘corona’ çıktı

CHP Genel Merkezi’nde bir yönetici yardımcısında corona virüsü çıktı. Sözkonusu yöneticinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüştüğü öğrenildi. CHP liderine test yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...