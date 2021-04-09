Taha Akyol: Hukuk devleti mi, guguk devleti mi?

Amiraller bildirisi üslup ve tarz itibariyle kesinlikle yanlıştır fakat hukuken suç sayılması mümkün değildir. İçlerine tek general almadan sadece emekli amirallerin imzalaması “denizcilik” uzmanlığını ön plana çıkarmak istediklerini gösteriyor. Zaten asıl konuları da Montrö Sözleşmesi…

Fakat iktidar elindeki bütün kamu gücünü ve medya gücünü seferber ederek “darbe iması” diye bir kamuoyu yaratmak, darbeye direniş psikolojisiyle tabanını mobilize etmek istiyor.

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Türkiye guguk devleti değil de hukuk devleti ise, soruşturmanın da rütbe sökme ve maaşları kesme sözlerinin “hukuki temeli” yoktur.

Aynı şekilde bu olayda CHP’ye de amirallerde de “iltisak” suçlaması yönetilemez.

Taha Akyol’un yazısı