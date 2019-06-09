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Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Her şey oy için!

Binali Yıldırım 31 Mart’a kadar olan dönemde ölçülü davranmış, “Beka meselesi yok” demişti, “İstanbul’da genel siyasetin değil, İstanbul’un konuşulmasını”istemişti. Şimdi de Pontus zırvalarına itibar etmiyor.

Ama partisi 31 Mart öncesinde “beka meselesi”ni ana gündem yapmıştı, Türkiye’nin bekasını seçim sonuçlarına bağlamıştı!.. Bu oy getirmeyince, “beka”geri çekildi, Kürt seçmene yönelik sözler, Öcalan’a avukat jesti gibi davranışlar ortaya çıktı.

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İmamoğlu’na karşı Yunan, Pontus gibi zırvalar sergilendi.

Partilerin zaman içinde yeni ihtiyaçlara göre yeni fikirler geliştirmesi tabiidir, hatta gereklidir. Fakat bu tutarlılık değildir, “oy için” çok fazla zikzaktır.

Taha Akyol’un yazısı

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Ordu Valisi Yavuz’dan, İmamoğlu’na dava

Ordu Valisi Seddar Yavuz, önceki gün Ordu Havaalanı’nda yaşanan İstanbul CHP büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu’nun VIP salonuna alınmaması hakkında, olay sırasında ‘kendisine hakaret edildiğini’ ve bunun ‘hukuki sonuçları olacağını’ ileri sürdü. Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada da, ‘hakaret içerikli ifadelerle ilgili yasal işlemlerin valilikçe başlatılacağı’ belirtildi.

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