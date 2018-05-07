Taha Akyol: HDP ile ittifak yapmak oy kaybettirirdi

Millet ittifakına HDP’nin alınmamasını eleştirenler ve bunun için Meral Akşener’i suçlayanlar öncelikle HDP’nin “ittifak yapılabilir” bir parti olup olmadığına bakmalı.

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi “farklı” görüşleri olan partilerdir, HDP ise “farklı” olmaktan öteye bu partilere zıt politikalar izleyen bir partidir. Terör, Türkiye’nin en ciddi sorunlarından biridir. HDP bu konuda hiçbir partiyle “uzlaşabilir” konumda değil.

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HDP ittifaka alınsaydı ittifakı aşağıya çekerdi. Tecrübeli siyasetçi Ahmet Türk’ün de “artigercek.com” sitesindeki açıklaması şöyle:

“Zaten biz daha başında bu işin içinde olursak Erdoğan bunu çok kötü kullanır. Topluma dönük olarak, ‘Bakınız, bölücülerle bir araya geldiler’ şeklinde aleyhte propaganda yapar. Böyle bir şeyin olmasını biz de istemeyiz. Bu duruma dönük hassasiyetimizi de gösteriyoruz. Bizim istediğimiz demokratik bir gelecek için ortak bir akılla hareket edilmesidir.” (24 Nisan)

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İttifak görüşmelerinin başında gözükmeyip sonunda ittifakta yer almak fark eder miydi?

HDP ile ittifak yapmak oy kaybettirirdi.

Taha Akyol’un yazısı