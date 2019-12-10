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Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Hangi hile? Yılların Halk Bankası mı aldatılmış? Kim yarar sağlamış?

Elbette İşlemlerde usul hataları, hatta daha ileri kusurlar olabilir. Üniversite tamamen haklı da olabilir.

Cumhurbaşkanı her ne kadar “dolandırmaya kalkıyorlar” demişse de savcılığa intikal etmiş herhangi bir suç “dolandırıcılık” şüphesi en azından şimdiye kadar yoktur. Zaten dolandırıcılık suçunun oluşması için “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar” sağlamış olmak lazımdır. (Madde 157)

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Hangi hile? Yılların Halk Bankası mı aldatılmış? Eksperleri yok muymuş? Kim yarar sağlamış?..

Taha Akyol’un yazısı

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