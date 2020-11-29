Taha Akyol: Görüyor musunuz, ekonomi nasıl da hukukla, insan haklarıyla ilgili

TÜSİAD’ın sesini kısmış bir iktidar, iki bakanla bir Merkez Bankası Başkanı’nı TÜSİAD’a göndererek görüşmelere başladı.
Hoşuna gitmeyen sesleri kısma, eleştirileri susturma alışkanlığı içindeki iktidarın, nihayet çeşitli kesimleri “dinleme” ihtiyacını duymasını tabii ki önemsemek gerekir.
İktidarın TÜSİAD’la sadece ekonomiyi değil, hukuk ve insan haklarını konuşacak olması dikkatinizi çekti, değil mi?
Görüyor musunuz, ekonomi nasıl da hukukla, insan haklarıyla ilgilidir.
Eleştirilerin bastırılması, hukukun siyaset elinde araçsal hale getirilmesi ve bu yüzden yanlışların düzeltilememesi sonucu yaşadığımız iktisadi kriz, bizi on yıl geriye götürdü.
İktidarın reform söylemindeki samimiyet testi, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, temel hak ve hürriyetler alanındaki davranışına bağlıdır.