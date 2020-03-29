Taha Akyol: Gecikmenin faturası

Virüsle mücadelede iki tedbir birinci derecede önemli: Sosyal izolasyon, yani sokağa çıkma yasağı gibi tedbirler… İkincisi test, yani olabildiğince geniş kitleleri tarayarak erken teşhis edip o kişileri tecrit etmek…

Ondan sonra tedavi faslı geliyor.

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İlk iki tedbirde gecikme olursa sağlık sistemleri ‘tedavi’ başvurularının altından kalkamıyor, çöküyor. İran, İtalya, İspanya, Amerika gibi…

Türkiye tedbirlerle virüsün ülkeye girmesini frenledi, bu başarıdır ama izolasyon ve test konusunda belli ölçüde gecikti…

Taha Akyol’un yazısı