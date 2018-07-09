Taha Akyol: Gazetecilerin hepsi sonunda beraat edecektir

“Mağduriyetler” gerçektir.

Bu büyük mağduriyetlerin baş sorumlusu FETÖ’dür. Fakat bu kadar uzun süre devam etmesi kabul edilemez. Hele de haksız tutuklamalar…

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Tutuklu gazetecilere yüklenen suç aynı olduğu gibi delil denilen şeyler de yazı ve konuşmalarından ibarettir. AYM ve AİHM “Bunlarda suç yok” dedi ama hâlâ tutuklulukları devam ediyor.

Hepsi sonunda beraat edecektir.

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Ahmet Turan Alkan 8 yıl 9 aya çarptırılarak tahliye edildi; diğer gazetecilere 10 yıl mahkûmiyet verildi. Halbuki üç ay önce, aynı konumdaki gazetecilere “ağırlaştırılmış müebbet” cezaları verilmişti?!

Siyasi ortamın etkisi değilse nedir?

Adalet, yüreklerde kanayan yaralara dönmüştür. HSK düzeltilmeden adaletin ihyası kolay değildir. Bakalım bakan siyaseti mi, adaleti mi üstün tutacak?

Taha Akyol’un yazısı