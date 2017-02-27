Taha Akyol: Evet veya hayır demenin dinle ilgisi yoktur

Tarihe analitik gözle bakmalıyız. ‘İslam tarihi’ de kutsal değildir, Prof. İhsan Süreyya Sırma’nın doğru tercihiyle ‘Müslümanların Tarihi’dir.

Bu tarih de insanlık tarihi de bize iktidarı dinle kutsamanın vahim sonuçlar doğurduğunu, gücün sınırlanması gerektiğini gösterir.

Çağımızda bunun yolu kuvvetler ayrılığıdır, denetim ve dengedir, bağımsız ve tarafsız yargıdır, hür basındır…

Bakın otoriter Trump nasıl dengeleniyor, denetleniyor.

16 Nisan referandumunun konusu hangi anayasal makamlara ne tür yetkiler verildiğidir. Cumhurbaşkanına verilen çok büyük ve geniş yetkilerin nasıl denetleneceği, nasıl dengeleneceği sorunudur…

Yasama ve yargı organlarının denetim ve denge işlevlerini yapabilecek bağımsızlığa sahip olup olmadıkları sorunudur…

Evet veya hayır demenin dinle ilgisi yoktur.

Taha Akyol’un yazısı