Taha Akyol: Evet, Afrin kahramanıdır ama bu daha bir dikkatli olmasını gerektirir

Bir genelkurmay başkanı, cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili konuların tamamen uzağında durmalıdır, ne kadar saygılı davranmış olursa olsun.

Bir ordu komutanı askerliğin gerektirdiği görev yerlerinden ve protokolden başka hiçbir yerde bulunmamalı, hele de siyasi tavır niteliğindeki davranışlardan sakınmalıdır, özellikle de ülke seçim sath-ı mailine girdiğinde.

Reklam

Evet, Afrin kahramanıdır ama bu daha bir dikkatli olmasını gerektirir.

Tarihimizden bir tek örnekle yetineceğim.

Reklam

27 Kasım 1924 Perşembe günü… Başbakan Fethi (Okyar) Bey Meclis’te hükümet programını okuyor… Konya mebusu Refik (Koraltan) “Kahraman ordumuz Başbakan’la beraberdir” dediğinde Fethi Bey kürsüden tepki gösteriyor:

“Ordu, millet ordusu, vatanın kahraman ve yüksek muhafızıdır. Bu vazifeyi daima ifa edecektir. Parti içinde, Meclis içinde değişen hükümetin şu veya bu üyesi ile beraber olacağını söylemek ordunun vazifesi haricinde olan bir şeyi orduya yüklemektir. Şüphem yoktur ki Refik Beyefendi de bunu zühul olarak söylemişlerdir. Herhalde tashih olunması lazımdır.”

Refik Bey özür dileyip sözünü geri alacaktır.

Bu coğrafyada milli ordumuz böylesine hassasiyete layıktır.

Taha Akyol’un yazısı