Taha Akyol: Erdoğan niye ‘medeniyetler ittifakı’nın eş başkanı olmuştu?

Türkiye için doğu tavır, fobiler çatışmasının dışında, sorunlara çözümler önererek itibar kazanmak ve dünyaya iyi örnek sunmaktır.

Türkiye’de Diyanet eski itibarını kaybetti fakat çok değerli ilahiyat, sosyoloji ve siyaset bilimi âlimlerimiz var.

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Hem İslamofobiyi araştırmalı… Hem İslam toplumlarındaki şiddet ve bağnazlık, Selefilik eğilimlerini…

Türkiye ortaya bilimsel araştırmalar koyarak ve ona dayalı bir ortak ya da birlikte yaşama vizyonuyla kendini göstermelidir.

Türkiye; böyle ciddi araştırmalarla, uluslararası özgür sempozyumlarla, İslam’ın rahmet, barış, birlikte yaşama, kul hakkı, adalet, iyilik değerlerini… Yükselme çağındaki bilim ve felsefe başarısının kökenindeki özgür çoğulculuğu öne çıkaran bir yaklaşımla kendini göstermelidir.

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Batı’da İslamofobik olmayan, hatta İslamofobinin totaliter bir psikoloji olduğunu görerek demokrasiyi savunan geniş çevrelerle ve kurumlarla Türkiye’nin diyalog kurmasının da yolu budur.

Dış politikadaki yalnızlığımızı gidermeye de ciddi katkısı olur.

Onun için Namık Kemal modeli diyorum.

Erdoğan’ın kendisi niye ‘Medeniyetler İttifakı’nın eşbaşkanı olmuştu?

Taha Akyol’un yazısı