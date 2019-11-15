Taha Akyol: Erdoğan mektupları Trump’a ‘takdim’ ettiğini söyledi, ‘iade ettim’ demedi

Erdoğan’ın jestlerinin başında ‘beyaz sayfa açalım’ sözü ile NATO üyeliğini vurgulayan konuşmaları gelir. Trump’ı çok memnun eden bir gelişme de FETÖ suçlamasıyla tutuklanan NASA uzmanı Serkan Gölge’nin yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması oldu. Trump bu haberi ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Serkan Gölge’yi serbest bıraktığı için teşekkür ediyorum’ diyerek Amerikan halkına duyurdu.
Türkiye’de elbette büyük tepki çeken malum ‘mektup’ meselesinde Erdoğan bilinen ‘Ey…’ tavrıyla davranmadı, aksine, polemik konusu yapmaktan sakındı. ABD’deki açıklamasında mektupları Trump’a ‘takdim’ ettiğini söyledi, ‘iade ettim’ demedi.