Taha Akyol: Erbakan, Kasım 1974’te merhum Ecevit liderliğindeki CHP ile koalisyon yapmıştı

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Dörtlü ittifak için Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın “Erbakan’ın kemikleri sızlayacak” demesi, siyasi kültürümüzün ne kadar ideolojik ve kutuplaşmış olduğunu gösteren bir örnektir.

Halbuki merhum Necmeddin Erbakan, Kasım 1974’te merhum Bülent Ecevit liderliğindeki CHP ile koalisyon yapmıştı.

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O koalisyonun başarısız olduğu, dağıldığı söylenebilir ama daha sonra “birbirine benzeyenlerin” kurduğu “Milliyetçi Cephe” koalisyonları başarılı mı oldu sanki!

Ecevit-Erbakan koalisyonunun hükümet programındaki bir madde şöyleydi:

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“Hükümetimiz geçmişin kırgınlık ve acılarını giderecek karşılıklı bağışlama ve hoşgörüye dayanan bir kardeşlik ortamının kurulmasını ilk görev saymaktadır.”

Bunun, tarihimizdeki keskin fay hattını bir ölçüde yumuşatmaya katkısı olmuştu.

Ayrıca “başarılı yönetim”in şartları başkadır. İktidarların güçlü olması kadar “denetlenebilir ve dengelenebilir” olması da başarı için şarttır.

Taha Akyol’un yazısı