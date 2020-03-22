Taha Akyol: En önemli tedbirler ikidir; Sosyal izolasyon ve kitlesel test…

En önemli tedbirler ikidir: Sosyal izolasyon ve kitlesel test…

Bu noktada ister istemez siyasi tartışmalar başlıyor.

Uzmanlar Türkiye’nin sınırları kapatmada, giriş çıkış ve uçuşları kontrol altına almada, sosyal izolasyona başlamada başarılı, fakat ‘test’ uygulamasında gecikmiş olduğunu söylüyorlar.

Bu “gecikme” meselesi dile getirildiğinde iktidar yanlıları sinirleniyor…

Güney Kore’nin iki aydan az zamanda 290 bin test yaptığı, bu konuda Türkiye’nin geciktiği söylendiğinde bu objektif bilgileri ‘dezenformasyon’ diye suçluyorlar!

Tipik ‘Ak Partili’ tavrı: Eleştiriyi araştırmak yerine kötü niyetle, hatta muhalefet partileri söz konusu olduğunda ihanetle suçlamak; konuyu bastırmak…

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Taha Akyol’un yazısı