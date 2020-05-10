Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: En az 40-50 milyar dolar dış kaynak ihtiyacı olduğu kesin

Virüsle mücadeleyi Türkiye’nin tıp birikimi ve sağlık teşkilatımızın enerjisi sayesinde mümkün olan ölçüde başarıyla götürüyoruz…

Ancak tedbirlerin yumuşatılmasının ikinci bir dalgaya yol açması endişesi var. Bu endişeyi Bilim Kurulu üyeleri de söylüyor. 

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(…)

Türkiye’nin ekonomi endişesi daha ağır. Hem “gelişmiş ülke” değiliz… Hem kaynaklar rant ve tüketime gittiği için patlak veren 2018 krizinde gelirimiz 10 bin doların da altına düştü.

(…)

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En az 40-50 milyar dolar dış kaynak ihtiyacı olduğu kesin. Uçuyoruz, dünya bizi kıskanıyor ama durum maalesef bu.

Taha Akyol’un yazısı

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Bilim Kurulu üyesi Tezer: Kurallara uymazsak üçüncü dalga bile görülebilir

Prof. Dr. Hasan Tezer, sokakta görülen kalabalıkların ‘corona’da yeni dalgaların gelmesine neden olabileceğini söyledi. Tezer “Belki rakamların iyiye gitmesi, insanlarda artık bittiği algısını oluşturuyor. Bitmedi. Her şey bu kadar iyi giderken bize düşen kuralları sağlayamazsak ikinci dalga kaçınılmaz olur, üçüncü dalga bile görülebilir” dedi.

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