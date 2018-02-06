Taha Akyol: Ekonomimiz için Avrupa birinci derecede kaynak

Yaşadığımız çağda dış politika ideoloji değil diplomasi alanıdır.

Kudüs sorunu ve Vatikan ziyareti de gösterdi; radikallerin dilindeki “Haçlı Siyonist ittifakı” reel hayatta yoktur. Hatta genel Ortadoğu politikalarında Avrupa, Türkiye’ye Amerika’dan daha yakındır.

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Avrupa tek renkli de değildir. Kendi ETA ve IRA teröristlerini bile desteklemiş olan marjinaller ve İslamofobikler olduğu gibi, popülizme karşı klasik demokratik değerleri savunan sosyal demokrat, liberal, yeşil ve hatta bir kısım Hıristiyan demokrat partilerle, düşünce kuruluşlarıyla ve aydınlarla Türkiye etkili diyaloglar kurabilir, tabii yeniden reformlara dönerek.

Türkiye-Avrupa ilişkilerinin gelişmesi teröre karşı mücadelemizde de elimizi güçlendirir.

Kaldı ki ekonomimiz için Avrupa hem birinci derecede kaynak hem birinci derecede pazardır.

Taha Akyol’un yazısı