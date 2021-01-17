Taha Akyol: Ekonomide reform, hukukta reform sözleri inandırıcı olabilir mi?

Reform mantığı rasyonel olmak ve inandırıcı olmak zorundadır. Türkiye’nin kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, temel hak ve hürriyetler, kurallı piyasa ekonomisi gibi asli konularda güven veren bir yapıya sahip olmadığı apaçık bellidir.

Ekonomi sözde değil, esaslı ve rasyonel reformların zorunlu olduğunu söylüyor.

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Bugünkü Türkiye’de reform demek siyasetin adalete, hürriyete ve piyasaya müdahale edemeyeceği bir kurumsal yapılanma demektir. Bu konuda güven veren bir kaliteye ulaşmadıkça dış kaynak getiremediğimiz gibi yatırımları harekete geçiremediğimiz deapaçık ortada..

Bu olmayınca faiz de, döviz de, enflasyon da “laf dinlemez.”

Ekonomide kurallı piyasa, yönetimde hukukun üstünlüğü, başka yol yok.

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Taha Akyol’un yazısı