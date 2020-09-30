Taha Akyol: Döviz ve maliyetler böylesine tırmanırken enflasyon nasıl düşecek?!

Dövizin artması ne demek? Her şeyin pahalanması demek değil mi? Ama sayın Bakan enflasyonun azalacağını söyledi! Devlette yüksek görevler üstlenmiş ekonomist İbrahim Çanakçı dikkatimi çekti: Şu anda enflasyon, Ağustos sonu itibariyle resmen yüzde 11.8… Fakat Bakan’ın açıkladığı YEP’de sene sonunda enflasyonun yüzde 10.5’e ineceği söyleniyor.

Döviz ve maliyetler böylesine tırmanırken enflasyon nasıl düşecek?!

Reklam

Ekonomist Çanakçı, “bir programın olumlu etki yapması için güven vermesi lazım, bu da programın gerçekçi ve tutarlı olmasını bağlı” dedi, birkaç misal verdi: Cari açık Ağustos’ta 28 milyar dolardır, YEP’te sene sonunda cari açığın 24 milyar dolar olacağı yazılı!

Cari açık nasıl azalacak?

Taha Akyol’un yazısı