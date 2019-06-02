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Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Dolardaki düşüşü iktisatçılar iki başlıkta izah ediyor

Dolar ve genelde döviz son günlerde iniş halinde. Nitekim 6.2’ye çıkmış olan dolar, 5.8 civarında. İktisatçılar bunu iki başlıkta izah ediyor:

– Cumhurbaşkanı’nın yargı reform paketini açıklaması, AB standartlarına ve kurumlarına atıflarda bulunması… Ankara’nın yeniden hukuk devleti ilkesine ve AB standartlarına yöneleceği şeklinde bir umut ışıltısının belirmesi.

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– Erdoğan’ın Trump’la yaptığı telefon görüşmesi üzerine S-400 krizinin erteleneceği yolunda işaretlerin ortaya çıkması, Türkiye’de tutuklu bulunan ABD vatandaşı Serkan Gölge’nin cezaevinden ev hapsine alınması, Trump’ın bunun için Erdoğan’a teşekkür ederek Gölge’nin yakında ABD’ye döneneceğini de söylemesi.

Her birini uzun uzun tahlil etmek mümkün. 

Taha Akyol’un yazısı

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