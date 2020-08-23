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Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Doğalgaz keşfi Türkiye’nin ligini değiştirmeyecek

1954’te TPAO’yu kuran merhum Adnan Menderes’ten itibaren Türkiye’nin tek başına bu keşfi yapabilecek güce gelmesinde katkısı olan bütün hükümetleri ve bugün hükümeti de kutlamalıyız.

Bu sevinci yaşarken, bu kutlamayı yaparken mutlaka “ama” demeyi de ihmal etmemeliyiz.

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Türkiye’nin geleceği hakkında doğru düşünebilmemiz için bu ‘ama’ rezervini koymamız gerekir.

Zira bu doğal gaz keşfi Türkiye’nin ‘görülmedik zenginlikte’ ve ‘Türkiye’nin ligini değiştirecek’ değildir.

Hele de ‘eksen değişmesi’ söz konusu olamaz.

Türkiye’nin özlediğimiz zenginliğe ulaşması bilime, teknolojiye ve hukuka bağlıdır.

Taha Akyol’un yazısı

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Çatladınız mı, patladınız mı, şiştiniz mi!

Elbette Karadeniz’de doğalgaz kuyusu bulunması olumlu bir gelişme. İktidar bulunan bu rezervi yeni bir başarı destanı yazmak, tabanını konsolide etmek; kendi tabanından olmayanlara da; “Şiştiniz mi, çatladınız mı patladınız mı” demek için kullanmak istiyor. Ancak ne var ki ortada şişecek-çatlayacak bir durum bulunmuyor.

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