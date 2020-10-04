Taha Akyol: Dış güçler herhangi bir ekonomiyi niye çökertmek istesin?

Mesela Moody’s dış güçtür değil mi?

2015 yılında, Türkiye’yi “cari açık büyüyor” uyarısı yaparak “kırılgan ülkeler” arasında saymıştı! (4 Kasım 2015)

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Ne yapılmalıydı? Cari açığı azaltacak kararlı politikalar lazımdı! Ama biz seçim ve referandum için bunu yapmadık! İçinde bulduğumuz krizin en önemli sebebi cari açık yani döviz sorunu oldu, değil mi?

Dış güçler herhangi bir ekonomiyi niye çökertmek istesin? O ülkeye kendilerinin yaptığı yatırımları batırmak için mi? O ülke fakirleşsin de onlara mal satamayalım diye mi? Türkiye’nin ekonomi çöksün de Türkiye’den satın aldığımız malları alamayalım, kendimiz sıkıntıya girelim diye mi?

Taha Akyol’un yazısı