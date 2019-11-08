Taha Akyol: Devletin itibarı, hukuka bağlıdır

Devletin itibarı, hukuka bağlıdır. Adaletin gereği, daha çok insanı dışlamak, daha çok insanı cezalandırmak değil, “at izi ile it izini” ayırarak “adalet dağıtmak”, suçu sabit olmayan insanları topluma kazanmaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’ne sadakati, bu ülkeye aidiyet duygusunu güçlendirmenin en önemli yollarından biri devletin adil olmasıdır. Hukukun üstün olmasıdır.

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Hakkaniyetin gözetilmesidir.

Bu bakımından mağduriyetleri gidermek hukuki ve insani bir görev olduğu gibi ülkenin uzun vadede hukuki sağlamlığını güçlendirmek için de zorunludur.

Taha Akyol’un yazısı