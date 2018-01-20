Taha Akyol: Devlet OHAL’siz de gereken yetkilere sahip

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Düşünmemiz gereken husus şudur: OHAL mi, yoksa OHAL’i kaldırmak mı sorunlarla mücadelede Türkiye’yi güçlendirir?

Bu “OHAL’siz yönetilemeyen ülke” imajı Türkiye’ye ne kazandırıyor?

Reklam

Kaldı ki, YÖK Yasası, Varlık Fonu gibi terörle ilgisiz pek çok konuda OHAL kararnameleri çıkarılıyor; bunların terörle ne ilgisi var?

Türkiye’nin gerçekten ciddi olan güvenlik sorunlarını dar ‘güvenlikçi’ açılara kapılmadan siyasi, iktisadi ve diplomatik yönleriyle birlikte düşünmeliyiz.

En önemlisi, “OHAL’siz yönetilemeyen ülke” imajı dünyada destek almak istediğimiz siyasi ve yatırımcı çevrelerde Türkiye’nin lehine mi, aleyhine mi oluyor?!

Piyasaya para sürerek daha kaç yıl büyüyebiliriz?

Türkiye OHAL yokken bölgede haftalarca sokağa çıkma yasağı ilan ederek terör hendeklerini söktü; AYM de, AİHM de engellemedi.

Devlet OHAL’siz de gereken yetkilere sahiptir.

Ama AYM kararlarını uygulamamak gibi endişe verici bir yola girdik.

Demokrasi ve hukuk devleti Türkiye’nin güvenliği bakımından da tek güvenli yoldur, OHAL’e ihtiyaç yoktur.

Taha Akyol’un yazısı