Taha Akyol: Demokratik değerler PKK için tehdittir

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Türkiye “Çözüm Süreci” ile demokratik ve meşruiyetçi çözüm şıkkını denedi fakat süreci PKK sabote etti. Zira demokratik ve meşruiyetçi değerler PKK için tehdittir!

Kırk yıl önce Marksizm-Leninizmle yola çıkan PKK, zaman içinde ideolojik değişimler yaşadı fakat totaliter karakterini hiç yumuşatmadı. Abdullah Öcalan’ın kaleme alıp Kongra-Gel’in 2005 ve 2007 toplantılarında kabul edilen “KCK Sözleşmesi” adlı belgede özgürlükçü demokrasi ve piyasa ekonomisi açıkça reddediliyor, “komünal demokrasi” ve “komünal ekonomi” denilerek Stalin-Kaddafi karması totaliter bir yapı öngörülüyor.

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Amerikalı anarşist Murray Bookchin’in teorik katkısı, KCK’nın despotik karakterinde sadece bir makyajdır.

Nitekim Aysel Tuğluk da bu yapının nasıl totaliter olduğunu ve kendilerini nasıl susturduğunu DTK adlı kuruluşun Diyarbakır’daki toplantısında açıkça ifade etmiştir.

Taha Akyol’un yazısı