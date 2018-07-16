Taha Akyol: Darbenin defteri dürülmüştür; zaman hukuk devleti zamanıdır

Demek ki, devlette asker ya da sivil kamu görevlilerinin kanunlarca verilmiş görevlerinden başka görevi, başka itaat ve sadakat odakları asla olmamalıdır.

Buna “hukuki rasyonel bürokrasi” diyoruz. Bunu sağlamanın yolu, kişilerin sadece liyakat ilkelerine göre kamu görevlerine alınmasıdır. FETÖ ise uzun yıllar boyunca gizlilik, kayırılma, soru çalma gibi çirkin usullerle devlet içinde örgütlenmişti.

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Darbenin defteri dürülmüştür; zaman hukuk devleti zamanıdır.

Asker ya da sivil kamu kurumlarında hukuku, hukuka bağlılık kültürünü, yargıda bağımsızlık şuurunu güçlendirme zamanıdır.

Taha Akyol’un yazısı