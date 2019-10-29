Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Çağımızda Müslümanların hür düşünmeye, bilime, hukuka, iktisadi gelişmeye ihtiyacı var

Müslüman toplumlarda ve sömürge geçmişi olan bütün toplumlarda, sorunlarını “düşmanlara” bağlama eğilimi çok güçlüdür.

Ama Çin, Hindistan, Malezya, Vietnam da sömürgeydiler, bugün gelişme yolundalar.

Reklam

IŞİD gibi örgütlerin özelliği sadece korkunç derecede bağnaz olmaları değildir, siyasal olmaları, yani siyasi güç peşinde koşmalarıdır.

Halbuki siyasallaşma Müslümanları Sıffin’den başlayarak birbirine düşürdü.

Çağımızda Müslümanların halifeye, siyasallaşmaya, tekfire, cihadizme değil, düşünmeye, hür düşünmeye, bilime, hukuka, iktisadi gelişmeye ihtiyacı var, başka çıkış yolları yok.

Taha Akyol’un yazısı

SON HABERLER

Resulayn’da yaralanan uzman onbaşı hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Resulayn bölgesinde konuşlu bulunan birliklere 27 Ekim’de yapılan saldırıda ağır yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...