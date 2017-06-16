Taha Akyol: ‘Bir haber yaptı diye çeyrek asır hapse mahkûm edilmek’ garabetini yaşıyoruz!

Berberoğlu için “gizli belgeyi yayınlamak” suçu söz konusu olamaz mı?

Bunun cezası çeyrek asır değil 5 yıldır. Dahası, AYM’nin belirttiği gibi, önceden Aydınlık’ta yayınlanmış, kamuoyunda tartışılmış, gizliliği kalmamıştı.

“Bir şiir okudu diye hapsedilmek” garabetinin ardından “bir haber yaptı diye çeyrek asır hapse mahkûm edilmek” garabetini yaşıyoruz!

Hukuk da hakkaniyet duygusu da vicdan da “Kim?” diye değil, “Nasıl?” diye bakmayı gerektirir.

AİHM ve AYM kararlarında gazetecileri tutuklamanın basın üzerinde “caydırıcı etki” yaparak genelde özgürlükleri baskı altına alacağı belirtilir. Ahmet Şık ve Nedim Şener hakkındaki kararlara bakabilirsiniz.

Olay maalesef budur.

Taha Akyol’un yazısı