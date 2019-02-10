Taha Akyol: Bilimde İran’ın bile gerisindeyiz!

Uluslararası atıf indekslerine giren bilimsel yayın sayısında 2000 yılında Türkiye’de akademisyenler 8.120 yayın yapıyordu, dünya sıralamasında 25. basamaktaydık.
İran’daki akademisyenlerin bilimsel yayın sayısı ise 1.884’tü ve dünya sıralamasında 47. basamakta bulunuyordu.
Yıl 2017… Türkiye 42.405 yayınla dünyada 19. sıraya yükseldi, fakat…
İran 2010 yılında bize yetişti, 2017 yılında indekslerde yer alan 54.338 bilimsel yayınla önümüze geçerek dünyada 16. sıraya yükseldi!
Demek ki, kendimizi kendimizle ölçmek yerine, kendimizi benzer ülkelerle ölçmek yani “evrensel” kıstaslara bakmak lazım.
Evrensel kıstaslarda ekonomi, bilim, hukuk, teknoloji gibi alanlarda kaçıncı sıralardayız diye düşünmeliyiz.