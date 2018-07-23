Taha Akyol: Berberoğlu, er geç tahliye edilecek ve beraat edecektir

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Enis Berberoğlu’nun dokunulmazlığının Anayasa’ya konulan bir geçici madde ile kaldırıldığını belirterek yeniden milletvekili seçilmekle dokunulmazlık kazanamayacağına, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

16. Ceza Dairesi “sempatizanlara örgüt üyesi gibi ceza verilemez” tarzındaki kararlarıyla bu dönemde hukukun yüzünü ağartmış bir Yargıtay dairesidir. Böyle bir karar beklemiyordum doğrusu.

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Berberoğlu, er geç tahliye edilecek ve beraat edecektir. Dilerim Anayasa Mahkemesi yolu yeterli olur, AİHM’ye gerek kalmaz.

Bunu “darbeye teşebbüs suçundan” ömür boyu hapse çarptırılan, bu suçlamayla yargılanmaları devem eden gazeteciler için de söylüyorum.

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En geç AİHM kararıyla bu suçtan beraat edecekler ve tahliye edileceklerdir; inşallah oraya kadar uzamaz.

Zaten Şahin Alpay ve nihayet Mehmet Altan AYM ve AİHM kararlarıyla tahliye edildiğinde hepsinin tahliyesi gerekirdi.

“Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.”

Taha Akyol’un yazısı