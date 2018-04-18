Taha Akyol: Bahçeli, 2019’da yapılacak yerel seçimlerde yaşanacak çekişmelerin ittifaka zarar verebileceğini söylüyor

Bahçeli, erken seçim isterken Cumhurbaşkanı’na ve AK Parti’ye, ‘istediğiniz Cumhurbaşkanlığı sistemini öne alacağız’ mesajını vererek onların da benimsemesini sağlamak istiyor.

Aynı amaçla iktidarda endişe de yaratmak istiyor. Seçimler öne alınmazsa, önceden 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde yaşanacak çekişmelerin ‘ittifak’a zarar verebileceğini, Cumhurbaşkanı seçimlerinin olumsuz etkileneceğini söylüyor:

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“Mahalli idareler seçimlerindeki kutuplaşmaların 3 Kasım’a nasıl yansıyacağı az çok malumunuzdur. Bu riski kaynağında kesmek başlıca amacımızdır.”

Bahçeli’nin ‘başlıca amacı’ bu olabilir ama bir amacı da elbette kendi partisinin oylarıdır. MHP’nin oylarının yüzde 8’le 16 arasında değişmiş olması, seçmen kitlesinin nasıl değişken olduğunu gösteriyor. MHP ile AK Parti arasında önemli bir oy akışkanlığının olduğu bir gerçektir. Şimdi bir de İYİ Parti faktörü var.

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Bahçeli seçmenlerini toparlamak için gecikmeden yapılacak bir seçime ihtiyaç duyuyor olsa gerek.

Taha Akyol’un yazısı