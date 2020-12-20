Taha Akyol: Artık ‘yargımız bağımsızdır’ diyerek, inandırıcı olma imkanı yok

Öyle bir noktaya geldik ki, AİHM, Türkiye’de siyasi gücün etkisiyle tutuklamalar yapılıyor, diye karar yazdı.
Artık ‘yargımız bağımsızdır’ diyerek, inandırıcı olma imkanı yok.
Ne yapmalı, belli…
Tantanalı reform törenleri değil!
Gerçek kuvvetler ayrılığı, gerçek yargı bağımsızlığı, gerçek Merkez Bankası bağımsızlığı, gerçek insan hakları reformu…
Dünyayı inandıracak gerçeklikte reformlar.
Türkiye’de yatırım yapmasını istediğimiz Türk ve uluslararası yatırımcıların hukukçularını inandıracak reformlar…
Bu da ancak evrensel hukuk devleti kavramlarındaki “hukuk ruhu”nu özümsemekle mümkün.