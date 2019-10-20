Taha Akyol: Anlaşma gerçekleşse bile Suriye’de hâlâ önümüzde ağır sorunlar ve riskler var

Trump yazdığı o çirkin mektupla kendi ülkesinde bile alay konusudur; Erdoğan’ın bunu sorun yapmayıp söz konusu anlaşmayı sağlaması, ABD ile ilişkilerin gelişeceğini de vurgulaması isabetlidir.

Onun için “hamasetten kiyasete” diye ümitlendim, tabii ne kadar sürer ayrı mesele.

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Teröristler salı gününe kadar tamamen çekilse ve anlaşma tümüyle gerçekleşse bile Suriye’de hâlâ önümüzde ağır sorunlar ve riskler var. Bunları yazıyorum, yine yazacağım…

O sorunların çözümünde Türkiye hamasetle değil, ancak kiyasetle olumlu gelişmeler sağlayabilir.

Taha Akyol’un yazısı